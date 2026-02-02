 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

Ноле го премори: Алкараз го откажа настапот во Ротердам поради замор

Останати спортови

02.02.2026

Instagram Carlos Alcaraz

Ден откако триумфираше на Австралија Опен,шпанскиот тенисер Карлос Алкараз објави дека нема да ја брани титулата на претстојниот АТП турнир во Ротердам, поради замор.

По консултациите со мојот тим, морав да донесам тешка одлука да се повлечам од „ABN AMRO Open“. Ми треба повеќе време да се опоравам од долгиот престој во Австралија. Разочаран сум што нема да можам да ја бранам титулата од минатата година. Минав одлично во Ротердам минатата година и се надевам дека наскоро ќе се вратам“, наведе Алкараз во официјалното соопштение.

Прв носител на турнирот во Родердам, што почнува в сабота, е Германецот Александар Зверев, а на местото на Алкараз ќе настапи Французинот Џовани Перикард.

Поврзани вести

Останати спортови  | 02.02.2026
Каде почнува човечката издржливост, а каде допингот и недозволената медицина?
Останати спортови  | 01.02.2026
Алкараз: Новак ти си вечна инспирација за мојата кариера!
Останати спортови  | 01.02.2026
Ноле: Ова беше одлично возење, господ знае што ќе биде за една година
﻿