 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

Уставните судии Кадриу и Васиќ-Бозаџиева на средба со претседателот на ЕСЧП, Матијас Гијомар

Македонија

02.02.2026

Можностите за идно институционално поврзување, со посебен фокус на развојот, обуката и унапредувањето на професионалните капацитети на служба на Судот, како и размената на искуства во областа на заштитата на човековите права биле во фокусот на средбата на судиите на Уставниот суд Осман Кадриу и Татјана Васиќ- Бозаџиева со претседателот на Европскиот суд за човекови права, Матијас Гијомар во Стразбур.

Како што соопштуваат од Уставен суд, присутните споделиле исти ставови за важноста и значењето на континуираната размена на знаења и добри практики, како и реализацијата на заеднички активности меѓу Европскиот суд за човекови права и Советот на Европа.

На средбата присуствувале и Светлана Гелева, амбасадор, шеф на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа, Јован Илиевски, судија на Република Македонија во Европскиот суд за човекови права, како и Абел Кампос, заменик регистратор на ЕСЧП.

Средбата се одржала во пресрет на церемонијата на официјалното отворање на судиската година на Европскиот суд за човекови права, која традиционално секоја година се одбележува со тематски семинар, на 30 јануари 2026 година.

Во фокус на судскиот семинар годинава била темата „Заштита на медиумскиот плурализам и демократскиот процес во предизвикувачки времиња”.

Поврзани вести

Македонија  | 26.01.2026
Села пред Уставен го оспори „Безбеден град“
Балкан  | 23.01.2026
Уставниот суд едногласно ја прифати оставката на Радев, Јотова стана претседателка
Македонија  | 18.01.2026
Пендаровски му одговори на Мицкоски:  Уставниот суд потврди дека одлуките за вонредната состојба се во склад со Уставот и законите
﻿