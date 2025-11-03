 Skip to main content
03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Кајл Ларсон стана двократен шампион на НАСКАР

Останати спортови

03.11.2025

Возачот на Хендрик Моторспортс, Кајл Ларсон, ја освои титулата во НАСКАР сезона 2025 година.

На патеката „Феникс“ викендот четири возачи се бореа за шампионската титула во последното коло од плејофот: Кајл Ларсон (Шевролет), Дени Хамлин (Тојота), Чејс Бриско (Тојота) и Вилијам Бајрон (Шевролет).

Хамлин одржуваше убедливо водство во последните кругови. Сепак, само неколку круга пред финишот, трката беше прекината со жолто знаме поради инцидент зад него. Возачите се одлучија за нови гуми. Ларсон смени две гуми, додека Хамлин ги имаше сите четири. Ова му даде на Кајл водство пред продолжението и самоуверен финиш пред групата.

Ова е втора шампионска титула за Ларсон во највисоката дивизија на НАСКАР.

Поврзани вести

Билборд  | 08.10.2025
Игор Стефановски – Иџе, прв Македонец во ЕУРОНАСКАР ПРО
﻿