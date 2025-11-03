Кајл Ларсон стана двократен шампион на НАСКАР

Возачот на Хендрик Моторспортс, Кајл Ларсон, ја освои титулата во НАСКАР сезона 2025 година.

На патеката „Феникс“ викендот четири возачи се бореа за шампионската титула во последното коло од плејофот: Кајл Ларсон (Шевролет), Дени Хамлин (Тојота), Чејс Бриско (Тојота) и Вилијам Бајрон (Шевролет).

Хамлин одржуваше убедливо водство во последните кругови. Сепак, само неколку круга пред финишот, трката беше прекината со жолто знаме поради инцидент зад него. Возачите се одлучија за нови гуми. Ларсон смени две гуми, додека Хамлин ги имаше сите четири. Ова му даде на Кајл водство пред продолжението и самоуверен финиш пред групата.

Ова е втора шампионска титула за Ларсон во највисоката дивизија на НАСКАР.