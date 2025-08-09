 Skip to main content
09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник

Ѓорческа без загубен сет се пласира во полуфиналето

Останати спортови

09.08.2025

Лина Ѓорческа без загубен сет се пласира во полуфиналето на тенискиот турнир во Куршумлиска Бања (Србија), кој се игра на земјена подлога, за награден фонд од 30.000 долари. Таа во четврт-финалето ја победи Ксенија Зајцева во два сета, со 6-1, 6-2.

Претходно на овој турнир, Ѓорческа во првото коло водеше со 6-2 и со 1-0, по што Стефаниа Бојица се повлече, а во второто коло, во натпревар од осминафиналето, македонската тенисерка славеше на дуелот со Виториа Паганети со 2-0 во сетови, 6-3, 6-4. Ѓорческа е седма носителка на овој турнир во Куршумлиска Бања, каде што го освои трофејот на турнир одигран во мај и во јуни годинава.

