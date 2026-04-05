Дарио Ивановски постави нов национален рекорд на 10.000 метри

Дарио Ивановски, македонскиот ателтски маратонец и тркач на долги патеки на Купот на Македонија, кој се одржа денеска на Националната Арена “Тодор Проески“, не само што убедливо победи на 10.000 метри туку постави и нов национален рекорд во време 29:07.94 минути.

Ова за него е фантастичен резултат како и за македонската атлетика. Едноставно Дарио покажа дека нема конкуренција во Македонија на долги патеки во моментов.

Дарио со овој резултат испиша историја. Со неверојатна леснотија, сигурен чекор и шампионски дух, Ивановски леташе по патеката – испишувајќи нови стандарди за македонската атлетика.