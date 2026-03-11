Адебајо за 83-те пoени на еден меч: Не мислев дека ќе дојдам до таа бројка

Кошаркарот на Мајами, Бам Адебајо, ги сподели своите емоции по натпреварот од регуларната сезона на НБА против Вашингтон (150:129).

Дваесет и осумгодишниот Американец постигна 83 поени, поставувајќи рекорд во лигата за најмногу поени во еден натпревар во 21 век. Тоа е исто така втор највисок вкупен број поени во историјата на НБА, зад Вилт Чемберлен (100 поени).

– За мене, главната работа беше да останам смирен, да останам фокусиран и да знам дека можам да направам нешто посебно. Не мислев дека ќе бидат 83 поени. Но, да го доживеам тој момент – тоа е неверојатно. Да го направам тоа дома, пред мајка ми, моите најблиски и нашите навивачи – тоа е момент што засекогаш ќе остане во историјата, изјави Адебајо за „ESPN“.

Претходниот рекордер по поени во НБА во 21 век беше Коби Брајант, кој постигна 81 поен во еден натпревар во 2006 година.

-Тоа е едноставно надреален момент. Да бидам во исто друштво со некој на кој се восхитувам уште од дете, додаде Адебајо.