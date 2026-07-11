Трагедија на СП, почина репрезентативец на Јужна Африка

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Репрезентативецот на Јужна Африка Џејден Адамс почина на 25 години, само неколку дена откако беше дел од репрезентацијата на својата држава на Мундијалот. Настапи на три натпревари во групната фаза, но не играше во 1/16 финалето против Канада.

Веста за смртта ја потврди и семејството, како и фудбалската федерација.

Причината за смртта не е позната, но има шпекулации дека станува збор за самоубиство, бидејќи имал проблеми со депресија.

Како репрезентативец на Јужна Африка на девет натпревари постигна еден гол, а настапуваше за екипата на Мамелоди Сандаунс.