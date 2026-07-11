Тино Куртоа нема да игра за Белгија цела година

Фрипик

Белгискиот голман Тибо Куртоа не го доигра дуелот против Шпанија, кој неговата репрезентација го загуби со 2:1, откако беше заменет поради повреда.

Сепак, искусниот чувар на мрежата по натпреварот изјави дека се чувствувал способен да продолжи, но дека селекторот одлучил поинаку.

По поразот, Куртоа откри дека размислува за привремено повлекување од националниот тим.

Неговата намера е да направи едногодишна пауза од настапите за Белгија, а потоа повторно да му се стави на располагање на тимот за квалификациите за ЕП.