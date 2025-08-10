 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник
Прва фудбалска лига

Тиквеш и Работнички одиграа без голови

Фудбал

10.08.2025

Денешниот дуел од Првата фудбалска лига одигран во Кавадарци меѓу Тиквеш и Работнички заврши без голови – 0:0. Голманите на двата тима беа на висина на задачата и успеаја да ги одбранат своите мрежи.

На другите одиграни натпревар од стартното коло беа постогнати следниве резултати:

Шкендија – Шкупи  5:1

Вардар – Пелситер  4:1

Струга ТЛ – Македонија ЃП  2:0

Башкими – Арсими  1:1

Првото коло ќе биде комплетирано со утрешниот натпревар меѓу Силекс и АП Брера што се игра во Кратово и почнува во 17:30 часот.  

