Тиквеш и Работнички одиграа без голови

Денешниот дуел од Првата фудбалска лига одигран во Кавадарци меѓу Тиквеш и Работнички заврши без голови – 0:0. Голманите на двата тима беа на висина на задачата и успеаја да ги одбранат своите мрежи.

На другите одиграни натпревар од стартното коло беа постогнати следниве резултати:

Шкендија – Шкупи 5:1

Вардар – Пелситер 4:1

Струга ТЛ – Македонија ЃП 2:0

Башкими – Арсими 1:1

Првото коло ќе биде комплетирано со утрешниот натпревар меѓу Силекс и АП Брера што се игра во Кратово и почнува во 17:30 часот.