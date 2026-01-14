 Skip to main content
14.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 14 јануари 2026
Неделник
Сити се врати на победите

Фудбал

14.01.2026

 Тренерот на Манчестер сити, Жозеп Гвардиола, ги искажа впечатоците за победата од 2:0 над Њукасл синоќа во првиот натпревар од полуфиналето на Лига Купот на Англија.

– Сè е во ред. Тоа беше првиот чекор кон финалето. Настапот на Семењо? Знаеме дека Борнмут заврши неверојатна работа со него и секој пат кога топката ќе стигне до него, таа секогаш завршува на вистинското место. Вториот поништен гол поништен? Четири судии и ВАР не можеа да донесат одлука, па мораа да го проследат тоа до судијата. Разбираме како функционира, а оваа ситуација ќе нè направи посилни. Ова е полуфинале. Играме за да стигнеме до финалето, изјави Гвардиола за „Би-би-си“.

Реваншот ќе се одржи во Манчестер на 4 февруари. 

