Поддржувачи на српската опозиција ја гаѓаа Ана Бекута со снежни топки на концерт

Група поддржувачи на српската опозиција ја гаѓаа пејачката Ана Бекута со снежни топки и мразулци за време на нејзиниот концерт на плоштадот во Чачак.

Иако пееше на звукот на вувузели, свирки и свирки, Ана Бекута им се обрати.

Бекута се симна од сцената, но не го прекина концертот и продолжи да пее покрај сцената дури и после тоа.

До полноќ, пејачката не престана да пее, а на крајот се качи во комбе и продолжи да пее од возилото.

Blokaderi su sinoć, tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku, ponovo pokazali sve svoje vrednosti – krajnje nepoštovanje prema ženama, nepatvorenu mržnju prema važnim datumima za srpski narod i tradiciju, i krajnje nepoštovanje prema sugrađanima. Ovo nije incident, oni se ovim… pic.twitter.com/ECykLGW6W7