14.01.2026
Среда, 14 јануари 2026
Поддржувачи на српската опозиција ја гаѓаа Ана Бекута со снежни топки на концерт

14.01.2026

Група  поддржувачи на српската опозиција ја гаѓаа пејачката Ана Бекута со снежни топки и мразулци за време на нејзиниот концерт на плоштадот во Чачак.

Иако пееше на звукот на вувузели, свирки и свирки, Ана Бекута им се обрати.

– Срам да ви е! Дали имате мајка? Дали имате сестра? Дали имате баба? Срам да ви е! Каде е полицијата овде? Дали полицијата прави нешто? Нема повеќе да пееме и свириме! Ајде, рацете во воздух – рече Ана Бекута и продолжи да пее.

Бекута се симна од сцената, но не го прекина концертот и продолжи да пее покрај сцената дури и после тоа.

До полноќ, пејачката не престана да пее, а на крајот се качи во комбе и продолжи да пее од возилото.

