Поддржувачи на српската опозиција ја гаѓаа Ана Бекута со снежни топки на концерт

Група поддржувачи на српската опозиција ја гаѓаа пејачката Ана Бекута со снежни топки и мразулци за време на нејзиниот концерт на плоштадот во Чачак.
Иако пееше на звукот на вувузели, свирки и свирки, Ана Бекута им се обрати.
– Срам да ви е! Дали имате мајка? Дали имате сестра? Дали имате баба? Срам да ви е! Каде е полицијата овде? Дали полицијата прави нешто? Нема повеќе да пееме и свириме! Ајде, рацете во воздух – рече Ана Бекута и продолжи да пее.
Бекута се симна од сцената, но не го прекина концертот и продолжи да пее покрај сцената дури и после тоа.
До полноќ, пејачката не престана да пее, а на крајот се качи во комбе и продолжи да пее од возилото.
Blokaderi su sinoć, tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku, ponovo pokazali sve svoje vrednosti – krajnje nepoštovanje prema ženama, nepatvorenu mržnju prema važnim datumima za srpski narod i tradiciju, i krajnje nepoštovanje prema sugrađanima. Ovo nije incident, oni se ovim… pic.twitter.com/ECykLGW6W7— Ana Brnabic (@anabrnabic) January 14, 2026