 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник
338qx0f4nOY

Сити излезе од криза, ќе игра во финалето на Лига купот

Фудбал

05.02.2026

 Манчестер сити синоќа го победи Њукасл со 3:1 во реваншот од полуфиналето на Лига Купот на Англија. Натпреварот се одигра на стадионот „Етихад“ во Манчестер.

Во 7. минута, напаѓачот на Сити, Омар Мармуш, го отвори резултатот. Дваесет минути подоцна истиот фудбалер зголеми на 2:0, а Тијани Рејндерс во 32.минута погоди за 3:0.

Единствениот гол за Њукасл е дело на Ентони Еланга на почетокот на второто полувреме.

„Граѓаните“ победија и на првиот натпревар и со вкупни 5:1 одат во финалето.

Во финалето, Манчестер сити ќе се соочи со Арсенал, кој го победи Челзи. Натпреварот ќе се игра на 22 март, на стадионот „Вембли“ во Лондон.

Поврзани вести

Фудбал  | 14.01.2026
Сити се врати на победите
Фудбал  | 03.12.2025
Дали е ова можно? Паднаа девет гола во меч во Премиер лигата
Фудбал  | 09.11.2025
Дербито во Премиер лигата за Манчестер Сити, Ливерпул надигран
﻿