 Skip to main content
01.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 февруари 2026
Неделник

„Oд два во кец“: Челзи ја сврти против Вест Хем

Фудбал

31.01.2026

Екипата на Челзи направи неверојатен пресврт и стигна до победа во дуелот од 24.коло од Премиер лигата откако го совлада Вест Хем со 3:2, а на полувреме беше во негатива од 0:2.

Гостите поведоа со головите на Џерод Бовен во 7.минута и на Крисенсио Самервил во 36.минута. Менаџерот на „сините“ Лиам на полувреме направи три замени, а токму двајца од замените донесоа изедначување. Во 57.минута Жоао Педро намали на 1:2 на асистенција на Весли Фофана (третиот резервен играч), додека во 70.минута Марк Кукуреља изедначи на 2:2. Голот за победа го постигна Енцо Фернандез во 90+2 минута.

По серијата од три победи Челзи се проби на четвртото место на табелата со 40 бодови, додека Вест Хем остана на 18.место со 20 бодови (зона на испаѓање).

Поврзани вести

Фудбал  | 04.01.2026
На Челзи подобро му оди без тренер
Фудбал  | 26.11.2025
Барса прими три „комада“ од Челзи
Фудбал  | 25.11.2025
Вечерва супер дерби во ЛШ: Челзи-Барселона
﻿