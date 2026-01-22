Мурињо реди порази и во ЛШ

 Skip to main content
 Тренерот на Бенфика, Жозе Мурињо, смета дека неговиот тим не го заслужи поразот (0:2) од Јувентус синоќа во 7. коло од Лигата на шампионите.

– Разликата помеѓу Јувентус и Бенфика е што тие постигнаа гол, а ние не. Во поголемиот дел од натпреварот, Бенфика беше подобра. Доминиравме во одредени периоди, но за жал, пропуштивме шанси. Игравме добро против многу силен противник, со малку опции и многу млади играчи на клупата. Тоа е фудбалот – мора да се прифати исходот, изјави Мурињо по натпреварот во Торино.

Јувентус има 12 бода и е на 15. место на табелата. Бенфика е на 29. позиција со 6 бода.

