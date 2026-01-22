Рижото со зеленчук – чувар на вашата линија

Ќе ви требаат:
500 г телешко
250 г ориз
2 црвени кромиди
2 моркови
2 чешниња лук
2 домати
2 пиперки
1 модар патлиџан
5 кисели краставички
маслиново масло
мелен пипер
сол и бибер по вкус
Подготовка:
Измијте, излупете и исечкајте го зеленчукот на големи и мали парчиња, во зависност од видот на зеленчукот. Кратко пропржете го телешкото во маслиново масло, потоа додадете ги зачините. Додадете го сечканиот зеленчук (освен киселите краставички) и пропржете го заедно со месото. Додадете го оризот, па прелијте со вода. Гответе додека оризот не омекне. Кога рижото ќе биде готово, додадете ги сечканите кисели краставички и добро измешајте сè. Сервирајте топло.