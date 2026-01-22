Рижото со зеленчук – чувар на вашата линија

Ќе ви требаат:

500 г телешко

250 г ориз

2 црвени кромиди

2 моркови

2 чешниња лук

2 домати

2 пиперки

1 модар патлиџан

5 кисели краставички

маслиново масло

мелен пипер

сол и бибер по вкус

Подготовка:

Измијте, излупете и исечкајте го зеленчукот на големи и мали парчиња, во зависност од видот на зеленчукот. Кратко пропржете го телешкото во маслиново масло, потоа додадете ги зачините. Додадете го сечканиот зеленчук (освен киселите краставички) и пропржете го заедно со месото. Додадете го оризот, па прелијте со вода. Гответе додека оризот не омекне. Кога рижото ќе биде готово, додадете ги сечканите кисели краставички и добро измешајте сè. Сервирајте топло.