Kуртоа прашува: Мислите дека Реал Мадрид е градинка и дека правиме што сакаме?

Голманот на Реал Мадрид, Тибо Куртоа, го сподели своето видување за отпуштањето на поранешниот тренер Чаби Алонсо.

Ниту еден играч на Реал Мадрид не го компромитирал Чаби Алонсо. Мислам дека работевме добро. Некои велеа дека ги мразиме неговите тактики и видеоанализите. Слушајте, мене ме тренираше Антонио Конте, кој секој ден посветуваше по еден час на тоа, но мене не ми пречеше бидејќи сме професионалци. Мислам дека првите неколку месеци со Чаби поминаа многу добро, а потоа работите тргнаа надолу. Тоа се случува во фудбалот, изјави Куртоа за шпанските медиуми.

Белгиецот исто така верува дека печатот има погрешни сфаќања за атмосферата во Реал Мадрид.

Читав секакви работи и си реков: О, Боже мој. Мислите дека овој клуб е градинка и дека правиме што сакаме. Тоа не е вистина. Ги почитуваме сите тренери и персонал. Мислам дека голем дел од критиките се неправедни. Некои работи се вистинити и немам проблем со тоа, па затоа велам дека и ние сме виновни за тоа што се случи, додаде Куртоа.

Алонсо го презеде Реал Мадрид во летото 2025 година. Во јануари 2026 година, 44-годишниот Шпанец го напушти клубот. Алваро Арбелоа, кој претходно го тренираше вториот тим на Реал Мадрид, стана нов главен тренер