Голманот што му има одбрането два пенали на Марадона се извини што бранел за Југославија

Томислав Ивковиќ е легендарен голман кого засекогаш ќе го паметиме како на Диего Марадона успеа да му одбрани пенал во четвртфиналето на Светското првенство во 1990 година. Сепак, неговите сеќавања на голманскиот дрес на Југославија не се толку позитивни, бидејќи очекувал да постигне повеќе, за што ги обвинува селекторите, додека ја напуштил репрезентацијата кога започнале воените конфликти на територијата на некогаш големата земја.

Томислав Ивковиќ е роден во Загреб во 1960 година и добар дел од својата кариера го поминал во Динамо пред да се пресели во Црвена звезда поради расправија со Чиро Блажевиќ. Тој бранел и во странство и оставил најдобар впечаток на голот на Спортинг од Лисабон, носејќи го дресот на Југославија вкупно 38 пати. Последен пат бил во септември 1991 година против Шведска.

Неговата одлука да игра за Југославија, во време кога конфликтот веќе започнал на територијата на поранешната земја, била пречекана „со нож“ во Хрватска.