Голманот на Англија се подготвувал за пенали, имал и ливче кој Аргентинец каде шутира, ова е списокот

Откако ја победи Англија во драматичната завршница од полуфиналето на Светското првенство, аргентинската репрезентација направи неочекувано откритие зад голот на противникот. Всушност, таму се наоѓаше шишето на англискиот голман Џордан Пикфорд, на кое имаше детален список на аргентински изведувачи и прецизни упатства за одбрана на пенали. Погледнете го целиот состав и тактичките инструкции што Иларио ги подготви за Пикфорд подолу:
Меси – Финтираa лево, шутира десно
Монтиел – Скршни лево
Паредес – Застани лево, фрлај десно
🤭 Lionel Messi, Nico González & Enzo Fernández spot Pickford’s water bottle… packed with notes on exactly where every Argentine was planning to shoot their penalties.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 16, 2026
😆 The reaction is priceless. Absolute chaos and laughter.
🫶 This moment is football gold! pic.twitter.com/kFFzmnG2wt
Мек Алистер – Скрши десно
Фернандез – Стои во средината
Гонзалез – Застани, потоа реагирај
Алварез – Фрли лево
Лаутаро Мартинез – Скокни десно
Де Пол – Застани десно, помести се кон средината, фрлај се лево
Алмада – Зависи од расположението на денот
Отаменди – Преправај се дека одиш десно, фрлај се лево
Лопез – Фрли десно, остави ја ногата
Паласиос – Фрли се десно, направи одлучувачки прв чекор, оди!
Ло Целсо – Преправај се дека одиш десно, фрли налево
Паз – Фрли налево
Медина – Застани, фрли се налево
Барко – Застани, фрли се надесно
Лисандро Мартинез – Застани, фрли налево
Молина – Застани десно, фрли се надесно
Таљафико – Фрли се налево
Симеоне – Фрли се надесно
Сенеси – Фрли се надесно
Мобс – Трчај налево