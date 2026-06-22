Гледач со маица на поранешното иранско знаме влезе на теренот во Лос Анџелес

Обезбедувањето на натпреварот од Светското првенство што вчера се одигрта меѓу Белгија и Иран во Лос Анџелес спречи навивач да упадне на теренот, објави денеска Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА).

Според фотографиите, маж облечен во маица со поранешното иранско знаме се обидел да влезе на теренот, но бил спречен од обезбедувањето.

Обезбедувањето морало да интервенира и на трибините, но ФИФА не ги разјасни околностите на интервенцијата, туку замоли за дополнителни информации од очевидци.

Учеството на Иран на Светското првенство е во фокусот со недели поради воениот конфликт меѓу САД и Иран.

Иранската фудбалска репрезентација мораше да го пресели својот камп од Аризона во Мексико за време на Светското првенство.

По две кола во Групата Г на Светското првенство, Египет е на врвот со четири бодови. Иран и Белгија имаат по два, а Нов Зеланд еден бод