 Skip to main content
08.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 8 мај 2026
Неделник
qhAxCaVnkLs

Доминација на англиските екипи во Конференциската лига и Лигата на нации

Фудбал

08.05.2026

 Екипите на Астон Вила и Фрајбург се изборија за пласман во финалето на Лига Европа откако синоќа постигнаа победи на реванш полуфиналните дуели. Во пресметката на премиерлигашите и поранешни европски шампиони Астон Вила го победи Нотингем Форест со 4:0.

Астон Вила поведе со голот на Оли Воткинс во првиот дел и на тој начин ја анулираше предноста на ривалот од првиот натпревар. Во второто полувреме на 2:0 од пенал зголеми Емилијано Буендиа, а со двата гола на Џон Мек Гин беше поставен конечниот резултат од 4:0.

Бундеслигашот Фрајбург ја искористи предноста на домашен терен и исклучувањето на Марио Дрогелеш во 9.минута и ја победи Брага со 3:1 или вкупни 4:3. Фрајбург успеа да стигне до водство од 3:0, а Брага само го ублажи поразот.

Екипите на Кристал Палас од Англија и на Рајо Ваљекано од Шпанија ќе играат во финалето на Конференциската лига што ќе се игра на 27. мај во Лајпциг.

Премиерлигашот Кристал Палас и во реваншот постигна победа против украински Шахтјор со 2:1 и со вкупни 5:2 го елиминира ривалот. Кристал Палас поведе со автоголот на Педро Хенрик во 25. минута, а изедначи Егиналдо во 34. минута. Конечните 2:1 ги постави Исмаила Сар во 52. минута.

Рајо Ваљекано и во реваншот како гостин постигна победа од 1:0 против француски Стразбур. Стрелец на единствениот гол беше Алемао во 42. минута

Поврзани вести

Фудбал  | 05.03.2026
Челзи како машина против Астон Вила
Фудбал  | 21.12.2025
Астон вила го победи Манчестер јунајтед за својата десетта победа по ред
Фудбал  | 19.10.2025
Тотенхем конечно загуби