Црногорските навивачи се истепаа меѓусебе

Навивачите на Будуќност се степаа меѓусебно во натпреварот против Ноа во првото коло од квалификациите за Лигата на шампионите.

Бучужност беше елиминирана од ерменскиот претставник кој ја играше улогата на фаворит во овој двомеч. По поразот од 1:0 во првиот натпревар, реваншот заврши со резултат 2:2.

Сепак, страшна тепачка меѓу навивачите на трибините на стадионот „Под Горица“ фрли сенка врз настаните на теренот.

На трибината на најстрасните навивачи на тимот од Подгорица, „Варвари“, имаше жесток конфликт, сериозни тепачки и газење.

15.07.2025, Budućnost Podgorica🇲🇪 – Noah🇦🇲