Беше дел од легендарната генерација на Порто: Почина славниот португалски фудбалер Хорхе Коста

Нова трагедија го погоди португалскиот фудбал. Хорхе Коста, менаџерот на Порто и поранешен славен фудбалер, почина на 53-годишна возраст откако доживеал срцев удар додека бил во тренинг-центарот на „Змејовите“ во Оливал, објавуваат португалски медиуми.

Откако се онесвестил, тој бил итно префрлен во болницата Сао Жоао во сериозна состојба, но ништо не можело да се направи за да му се спаси животот.

Jorge Costa deixou-nos. Um de nós, um líder, capitão, exemplo. Um símbolo do FC Porto. Obrigado por seres FC Porto até ao fim. Até sempre, Jorge Costa. pic.twitter.com/XTmW5WVEHj

Коста почнал да се чувствува лошо во текот на утрото, а откако ја изгубил свеста, бил лекуван на лице место од страна на клупските лекари, кои користеле дефибрилатор сè додека не пристигнала Националната служба за итна медицинска помош (INEM) за да го транспортира со амбулантно возило до болница.

Na sequência da fatídica notícia desta tarde, o CF Estrela da Amadora manifesta a sua nota de pesar pelo falecimento de Jorge Costa, atual Diretor de Futebol do FC Porto. Endereçamos os mais sentidos pêsames a toda a família, amigos e associados do clube. pic.twitter.com/1YjhEu4Cte

Непосреднонпред тоа, Хорхе Коста дал интервју за „SportTV“ кога се почувствувал лошо. Менаџерот се пожалил на интензивната жештина неколку пати во текот на утрото. Не му било прв пат да доживее ваква епизода. Тој веќе имал сличен срцев проблем во 2022 година, но преживеал.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pelo falecimento de Jorge Costa, director de futebol do FC Porto e antigo internacional português.



Aos familiares, amigos e a todos os que com ele partilharam a vida, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas… pic.twitter.com/A2p9je2oUF