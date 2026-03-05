 Skip to main content
05.03.2026
Четврток, 5 март 2026
Влатко Стефановски со Кралскиот филхармониски оркестар и диригентот и добитник на наградата Греми, Стив Сидвел

05.03.2026

Познатиот гитарист Влатко Стефановски објави спот за инструменталната верзија на песната „Нада“, безвременски класик напишан од легендарниот хитмејкер Ѓорѓе Новковиќ, а познат по Габи Новак со нејзиниот препознатлив глас.

Стефановски ја свиреше композицијата со Кралскиот филхармониски оркестар, а се наоѓа на албумот „Guitar Sings“. Албумот носи инструментални верзии на десет евергрин од богатиот опус на Ѓорѓе Новковиќ. Со оркестарот диригира прославениот диригент и добитник на наградата Греми, Стив Сидвел.

„Многу сум среќен што сум дел од овој проект, да се биде во тој контекст е нешто многу посебно. Добив понуда од „Кроација рекордс“ да направам десет инструментални верзии на песни кои се дел од големото опус на Ѓорѓе Новковиќ и големиот проект „Хитмејкер“. Тоа е толку луксузен и амбициозен проект што ја прифатив поканата со големо задоволство“, рече Стефановски.

