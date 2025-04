Скопскиот колектив „Светлост“ со две големи меѓународни имиња на современиот џез Ken Vandermark и Paal Nilssen-Love на 16 април во МКЦ

Скопје џез фестивал

SVETLOST with KEN VANDERMARK and PAAL NILSSEN-LOVE

(North Macedonia, Usa, Norway)

DENI OMERAGIĆ – bass, guitar, electronics

NINOSLAV SPIROVSKI – clarinet, tenor saxophone

KRISTIJAN NOVKOVSKI – drums

KEN VANDERMARK – clarinet, tenor saxophone

PAAL NILSSEN-LOVE – drums

Вредниот скопски колектив Светлост здружува сили со две големи меѓународни имиња на современиот џез: Ken Vandermark и Paal Nilssen-Love, соработка од која ќе произлезе и албум. Албумот ќе се снима во Скопје, непосредно по концертот во МКЦ, Ова е веројатно прв случај една македонскa џез група да работи со гиганти од светската џез сцена, какви што се Vandermark и Paal Nilssen, нам добро познати и по настапите на Скопскиот џез фестивал. Препознатливи по својот спонтан пристап, разноликата жанровска естетика и бестрашниот однос кон звукот, Светлост успешно синтетизират џез, ноиз и амбиетални елементи. Во периодот меѓу 2019 и 2020, тие објавија три албуми кои одлично беа примени од критиката и слушателите: “Odron Ritual Orchestra”, “Jazz (to the working class)” и “Six Years”. Следеше настапот на Скопскиот џез фестивал по што дојде и четвртото издание – “A Wave Returns To The Ocean”. На почетокот на 2024 беше објавен и нивниот последен албум, “Everything Was As It Had Been a Minute”. Следуваше плоден период, со настапи во поширокиот регион и учество и на повеќе локални музичари, од кои ќе произлезат и неколку нови изданија.

Проектот на Светлост со Ken Vandermark и Paal Nilssen-Love се реализира со турскиот продуцент Can Inandim.