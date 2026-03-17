„Хармосини“, Тања Тас и Тања Царовска – специјални гости на „Мизар“ во Филхармонија

Авалон продукција ги најави специјалните гости на Best of концертот на „Мизар“, закажан на 3 април во Македонска филхармонија!

Како специјални гости на концертот ќе се придружат: македонскиот византиски хор „Хармосини“, како и Тања Тас и Тања Царовска.

Под мотото „Најдоброто од Македонија”, на концертот ќе бидат изведени теми од целиот богат опус на еден од најкултните бендови, не само во македонската музика, туку и во и за македонската култура; теми од „Мизар“, „Кобна убавина“, ,,Свјат Dreams”,„Детето и белото море“, ,,Поглед кон цветната градина”, ,,Вечна празнина”.