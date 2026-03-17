Паднаа „фејсбук“ и „јутјуб“

Корисниците ширум светот, вклучително и во Македонија, се соочуваат со масивни технички прекини кај најпопуларните дигиталне платформи. Според податоците од платформата Downdetector, забележан е драматичен скок на пријави за дефекти почнувајќи од вечерта, при што социјалната мрежа Facebook/Meta е една од првите која отказа. Проблемот, како што се покажа, далеку надминува граници на една компанија.

Техничките потешкотии се протегаат низ целата дигитална екосистема – видео платформата YouTube не работи нормално, микрософтовиот Outlook за електронска пошта бележи нефункционалност, а дури и компании од областа на вештачката интелигенција како Claude AI се борат со сериозни капацитетни проблеми. Телекомуникациските гиганти како AT&T, Verizon и T-Mobile пријавиле исто така прекини во своите сервиси. Корисниците пријавуваат неможност за најава во профилите, спонтано одјавување и експоненцијално бавно вчитување на содржините.

Иако вакви инциденти обично резултат од локални серверски грешки или DNS проблеми, едновремениот пад на толку разнолични и географски распределени сервиси укажува на поширок инфраструктурен проблем во глобалната интернет архитектура. За македонските корисници, ова значи потенцијална блокада на пристап до критични комуникациски канали и работни алатки. Засега, ниту Meta ниту други засегнати компании не издале официјално соопштение за точната причина на колапсот или очекувано време на обновување на сервисите.