 Skip to main content
23.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 23 јуни 2026
Неделник

Џез концерт вечерва на Скопско лето

Музика

23.06.2026

Вечер, 23.06.2026г. (вторник), на програмата на 47. издание на фестивалот Скопско лето ќе се одржи џез концерт насловен „Протерани од рајот“ на Георги Шарески и Џијан Емин со почеток во 20:30ч. во Сули ан (Факултет за ликовни уметности).

Џијан Емин и  Георги Шарески ќе изведат заеднички концертен проект што ги спојува современиот џез, импровизацијата и авторскиот музички израз. Концертот се развива како музички и авторски дијалог помеѓу два различни музички изрази, низ слободна комуникација, импровизација и заедничко создавање во моментот. Преку современ звук и суптилна сценска интеракција, вечерта носи атмосфера исполнета со креативност, спонтаност и урбана музичка естетика.

Поврзани вести

Музика  | 22.06.2026
Џез концерт на Георги Шарески и Џијан Емин во Сули ан во рамки на Скопско лето
Култура  | 22.06.2026
Свечено отворено 47. издание на Скопско лето
Музика  | 22.06.2026
Вечерва на „Скопско лето“ камерен концерт насловен „Musica Sacra Barocca“: Дубровничкиот гудачки квартет ќе настапи во Католичката катедрална парохија Пресвето Срце Исусово