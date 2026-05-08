 Skip to main content
08.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 8 мај 2026
Неделник

,,Игри без граници“ прв винил на Тоше Проески

Сцена

08.05.2026

Музичкото наследство на Тоше Проески добива нова форма на грамофонска плоча. Албумот „Игри без граници“ за првпат се објавува на винил, овозможувајќи ѝ на публиката да го слушне неговиот глас во врвен аудио квалитет. Винилот веќе е во претпродажба – ексклузивно на duris.shop во ограничен тираж.

Проектот беше издаден во август 2007 година на македонски и српски јазик, само два месеци пред неговото прерано заминување. Се снимаше во престижни студија низ регионот. На албумот се наоѓаат песните, страна А-„Душа остана“, „Никој како тебе не бакнува“  „Боже, чувај ја од зло“ „ Месечина“, Игри без граници. На страна Б- „Среќна ли си ти“ „Најдрага моја„,  „Јас не сум виновен“,  „Цреша“, „ Срце није камен“.

Издавач е „Енџел мјузик“, винил ремастеринг е на  Кокан Димушевски, мастеринг и печатење Винил-Сони ДАДЦ Австрија.

Објавувањето на овој албум на винил претставува чин на зачувување на македонското културно наследство. Во дигиталната ера, грамофонската плоча нуди трајност и автентична топлина на аналагниот звук.

„Игри без граници“ на винил останува документ за времето кога македонската музика го достигна својот врв преку уникатниот вокал на Тоше Проески Ова е навистина момент за македонската музичка историја. Објавувањето на „Игри без граници“ на Винил не е само реиздание, туку и емотивно патување назад кон звукот на ангелот што прерано нè напушти.

Поврзани вести

Живот  | 09.12.2025
Осветен манастирот Св. Преображение во Крушево, една од иконите со ликот на Тоше
Музика  | 02.09.2025
Промоција на винил изданието на ансамблот„Распеани Валандовчани“ во Валандово
Музика  | 03.05.2025
Хуманитарен концерт во Загреб