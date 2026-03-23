„Утре наутро“ на Јани Бојаџи и „Франц“ на Агњешка Холанд, посветен на животот на Франц Кафка денеска во Кинотека

Понеделник, 23 март на програмата на Кинотека
УТРЕ НАУТРО (Tomorrow Morning)
Режија: Јани Бојаџи
Македонија / 2025 / 110 мин
Интригантна приказна за две жени – млад лекар и сопруга на поранешен премиер – кои се обидуваат да избегаат од стегите на американската влада и европските дипломати, вплеткани во мрежа на моќ и тортура во мала источнoевропска земја.
Проекција: Понеделник, 23 март во 18:00
ФРАНЦ (Franz)
Режија: Агњешка Холанд
Чешка / Полска / Германија / Франција / Турција / 2025 / 127 мин
Филм посветен на животот на еден од најзначајните писатели на 20 век – Франц Кафка, од неговото раѓање до неговата смрт.
Проекција: Понеделник, 23 март во 20:00
Кинотека на Македонија