Фон дер Лајен во Австралија за трговски договор

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, пристигна денеска во Австралија, со надеж дека ќе постигне договор за слободна трговија по години преговори.

Ова е прво нејзино патување во Австралија откако ја презеде функцијата, а доаѓа во време кога блокот и нацијата зависна од увоз се соочуваат со обновени енергетски ранливости предизвикани од војната на Блискиот Исток.

Таа пристигна во Сиднеј денеска на состанок со шефот на државата на Австралија, генералниот гувернер.

Од Сиднеј, таа ќе се упати кон Канбера, каде што ќе се сретне со премиерот Ентони Албанезе и ќе се обрати пред Парламентот.

Фон дер Лајен е придружувана од комесарот за трговија на ЕУ, Марош Шефчовиќ, што ги поттикнува шпекулациите дека двете страни конечно би можеле да го потпишат долгоочекуваниот договор за слободна трговија.

Двете страни сè уште преговараат за деталите од договорот, а полесниот пристап до европскиот пазар за австралиско јагнешко и говедско месо е клучен извор на несогласување.

Австралија претходно изјави дека би можела да го укине данокот на луксузни автомобили за европските возила во замена за поголем пристап до земјоделскиот пазар на ЕУ.

Употребата на географски ознаки за сирење и вински производи е исто така точка на спор.

Најголемиот извозен пазар на Австралија е Кина, а САД се нејзин најголем извор на инвестиции.

Но, Канбера ги удвои напорите за диверзификација на извозните пазари за земјоделците откако спорот со Пекинг во 2020 година доведе до неколкугодишни блокади на земјоделскиот извоз, а потоа и до глобално воведување на трговски тарифи од САД минатата година.

Европската унија е трет по големина трговски партнер на Австралија и втор по големина извор на странски инвестиции.

Министерот за трговија Дон Фарел минатата недела изјави дека договорот со ЕУ би додал 10 милијарди австралиски долари во трговијата на Австралија во првата година.

„Тие се потенцијално наш втор по големина трговски партнер ако можеме да го постигнеме тоа, и само треба да ги надминеме тие последни неколку пречки“, изјави тој за „Скај Њуз Австралија“.

Војната на Блискиот Исток, која ги зголеми цените на нафтата, исто така веројатно ќе биде во фокусот на состаноците.

Фон дер Лајен овој месец изјави дека конфликтот послужил како „остар потсетник“ за ранливоста на континентот.

Австралија, која во голема мера зависи од увезено гориво, исто така го почувствува товарот на глобалната енергетска криза.

Иако призна дека на некои бензински пумпи им снемало гориво, министерот за енергетика Крис Бовен денеска изјави дека земјата е „далеку од рационирање“.(МИА)