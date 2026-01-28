„Приказната за Силјан“ вечерва во Киноверзум во Кисела Вода

Приказната за Силјан — македонскиот документарен филм во режија на Тамара Котевска вечерва ќе има проекција во Киноверзум во Кисела Вода.

Филмот ја следи приказната за еден земјоделец што спасува повреден бел птрк, по што меѓу двајцата се создава длабока врска.

Филмот имаше светска премиера надвор од конкуренција на 82-риот меѓународен кинофестивал во Венеција и беше македонски кандидат за наградата „Оскар“ за Најдобар меѓународен долгометражен филм на 98-тото доделување на доделување на наградите на Академијата.

Филмот го следи Никола, земјоделец во Македонија, кој не може да ја продаде својата земја и земјоделските култури поради новите владини политики. Неговото семејство го напушта во потрага по подобра иднина во странство. Никола наоѓа работа како чувар на депонија, каде што наидува на повреден беч штрк, кој го нарекува Силјан. Никола ја спасува птицата, по што меѓу нив се создава длабока и нераскинлива врска.