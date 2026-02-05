 Skip to main content
Четврток, 5 февруари 2026
„Приказна за Силјан“ денеска во Кинотека

Филм

05.02.2026

Во срцето на рурална Македонија, земјоделецот Никола, притиснат од новите државни политики, случајно наоѓа ранет бел штрк на депонија и решава да му помогне. Нивниот кревок, полека граден однос со доверба се претвора во спасоносна врска која му враќа смисла на Никола, ги обновува врските со заедницата и ги буди старите преданија и односот кон природата.

Четврток, 5 февруари18:0020:00

Оригинален јазик

Александар Цонев, Александра Цонева, Никола Цонев

РежисерТамара Котевска

Година2025

ЗемјаМакедонија

Времетраење80 мин

Возрасна категорија16+

ЈазикМакедонски

ФорматDCP

