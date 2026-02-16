 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Неделник

После шеесетина години во ЦК „Бели мугри“ инсталирана комплетно нова кино опрема

Филм

16.02.2026

Во Центарот за култура „ Бели мугри“ во Кочани неделава инсталирана е комплетно нова, современа и мобилна кино- опрема од реномирани производители од САД, Јапонија и Австрија во вредност од 1 2000 000 денари, набавена преку донација од Агенцијата за електронска комуникација.

Ваквото подновување во кочанската Национална установа со ново платно, ласерски проектор, миксета, озвучување се прави после повеќе децени. Платното и кино проекторот што се користеа досега датираат од шеесетите години на минатиот век.

-По спроведената јавна набавка и склучениот договор со Трговското друштво за производство, трговија и услуги „ВИСИОН“ ДООЕЛ Скопје, се изврши инсталирањето на новата современа ласерска опрема и новото филмско платно. Во наредните денови ќе следува тест на функционалноста на опремата и обука за ракување со новата техника, соопштуваат од ЦК „Бели мугри“.

Истовремено, во тек се и подготовките околу креирање на редовен филмски репертоар, со цел кочанската публика да има разновиден избор и по вкус на сите возрасни категории.

-Се надеваме дека со осовременување на опремата и подобрувањљето на условите во салата, повозрасната публика ќе се врати, а помладата публика ќе ја почувствува магијата на големото филмско платно во кино сала и ќе стекне нови културни навики, вели Габриела Стефановска, в.д. директор на ЦК „Бели мугри“.

Од установата најавуваат дека навремено ќе ја информираат јавноста за терминот на првата филмска проекција и за редовен репертоар на проекции во наредниот период.

Поврзани вести

Култура  | 23.02.2025
Љутков: Владата во соработка со Министерството за култура и туризам, продолжува да инвестира во културата и уметноста, како врвен приоритет
﻿