16.02.2026
ВИДЕОЛОТАРИЈА КАСИНОС АВСТРИЈА СО ПОДДРШКА ЗА КК КРИВА ПАЛАНКА

Видеолотарија Касинос Австрија обезбеди поддршка за КК Крива Паланка, продолжувајќи ја својата континуирана заложба за развој и унапредување на македонскиот спорт.

Како модерна и општествено одговорна компанија, вложуваме во спортски проекти кои создаваат вредности – тимски дух, посветеност и победничка енергија. Поддршката за КК Крива Паланка е поддршка за младите, за спортскиот начин на живот и за заедништвото кое го гради спортот низ целата земја.

Ова партнерство е дел од нашата мисија, активно да придонесуваме кон развојот на спортската култура во Македонија

Од КК Крива Паланка изразуваат благодарност за поддршката и очекуваат соработката да прерасне во долгорочно партнерство:

Веруваме дека оваа соработка ќе се развие во позитивна заедничка приказна за препознавање, поддршка и унапредување на женскиот спорт во Македонија. Како клуб постоиме веќе две децении, а низ нашата школа поминале повеќе од 5.000 млади кошаркарки и кошаркари од Крива Паланка.

Со ова партнерство, Видеолотарија Касинос Австрија уште еднаш ја потврдува својата сериозна и долгорочна определба за унапредување на спортската сцена во земјата.

