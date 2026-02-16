 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Неделник

Претреси во Франција како дел од истрагата за врската меѓу поранешниот министер Жак Ланг и покојниот Епстин

Свет

16.02.2026

Во Париз денеска се во тек претреси како дел од прелиминарната истрага против поранешниот министер за култура, а потоа и за образование, социјалистот Жак Ланг, и неговата ќерка Каролина Ланг за перење пари и даночни измами во врска со аферата на покојниот американски финансиер и макро на жени и малолетници Џефри Епстин, објави државното финансиско обвинителство.

Истражителите на Националната канцеларија за борба против измами спроведуваат претрес во Институтот на арапскиот свет во Париз, чиј претседател беше Жак Ланг до неговата оставка пред малку повеќе од една недела, по откривањето на неговите финансиски врски со Епстин, кој почина под сомнителни околности во американски затвор, објавија медиумите.

На 6 февруари, француското обвинителство започна прелиминарна истрага поради сомневања за сериозна даночна измама и перење пари, особено во врска со офшор компанија на Американските Девствени Острови, која беше основана во 2016 година од Епстин во корист на Каролина Ланг.

„Истрагата доаѓа по неодамнешното објавување на речиси три милиони документи и досиеја од американското Министерство за правда поврзани со судски постапки и истраги против Епстин“, соопшти обвинителството.

Поврзани вести

Свет  | 10.02.2026
Песков: Франција и Русија ги обновија техничките контакти
Свет  | 09.02.2026
Француската морнарица заплени 1,4 тони кокаин вреден 41 милион евра
Свет  | 06.02.2026
Канада и Франција денеска отвораат свои конзулати на Гренланд
﻿