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13.07.2026
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Понеделник, 13 јули 2026
Неделник

„Македонски филм. На големо платно“: Проекција на „Лазар“ на Светозар Ристовски

Филм

13.07.2026

Во рамки на програмата „Македонски филм. На големо платно“ публиката ќе има можност да проследи бесплатна кино проекција на ЛАЗАР на Светозар Ристовски.

📌 13 јули | 19:00 часот 📍Cineplexx 🎟️ Влезот е бесплатен.

ЛАЗАР – Светозар Ристовски.

Приказна за илегалниот транспорт на мигранти и бегалци. Откако таткото на Лазар го напушта семејството, тој мора брзо да порасне и почнува да се занмава со шверцување мигранти преку грчко-македонската граница. Но се’ ќе се промени кога ќе се вљуби во Катерина и ќе реши да го напушти светот на криминалот.

Во актерската екипа се: Наташа Петровиќ, Дејан Лилиќ, заедно со Красимира Кузанова и Александар Сано, двајцата од Бугарија.

Дојдете и уживајте во македонскиот филм на големо платно.