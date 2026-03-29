29.03.2026
Аца Лукас приведен на аеродромот во Гетеборг

Естрада

29.03.2026

Како што дознава Курир,рс популарниот пејач Аца Лукас бил приведен од граничната полиција во Гетеборг.

Лукас требало да одржи концерт вечерва заедно со Стефан Ѓуриќ Раста и Амар Гилет Јашарспахиќ.

Приведен за време на гранична контрола


Ситуацијата се случила на аеродромот, каде што надлежните органи ги провериле патниците. Додека Раста и Гиле без проблеми ја поминале пасошката контрола и влегле во Шведска, на Лукас, од засега непознати причини, му е забранет влез во земјата.

Извори блиски до случајот тврдат дека пејачот бил приведен на понатамошно испрашување, по што е донесена одлука да не му се дозволи влез.

Извор Курир.рс

