 Skip to main content
11.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 11 јануари 2026
Неделник

Аца Лукас: Ноќеска се обидоа да ме убијат

Естрада

11.01.2026

Facebook/Aca Lukas

Српскиот пејач Аца Лукас објави дека синоќа, засега непознати лица се обиделе да го убијат на Јахорина.

По синоќешниот настап на Јахорина, се обидоа да ме убијат мене и мојот возач, едвај се спасивме живи. Се обидоа да нè убијат“, напиша Лукас на Инстаграм.

Пред помалку од два месеци, фотографија од озогласениот бошњачки командант од војната во БиХ, Насер Ориќ и Аца Лукас, која се појави на социјалните мрежи, предизвика бура од коментари и бројни реакции.

Поради оваа ситуација, Јахорина официјално го откажа настапот на Лукас.

На Aца Лукас му забранија концерт и на Јахорина, прсти замешал и Додик поради фотографија со контроверзен командат од војната во БиХ

Како што објави „Hyptv.rs“, Н.М. се обидел да го убие Лукас со неговиот службен автомобил, а фолкерот во тој момент бил со својот возач.

Поврзани вести

Македонија  | 01.01.2026
Во Бихачка продакшн се опседнати со Србија и Вучиќ
Естрада  | 04.12.2025
Го направиле ментален: Аца Лука дал 20.000 евра мито за да не оди во војска
Естрада  | 02.12.2025
Ги избркавме српските турбо фолкери – дојдоа петте минути за Спасен Сиљаноски
﻿