06.03.2026
Петок, 6 март 2026
Европски ден на логопедијата – 6 март 2026

Нермин Теловска
06.03.2026

Секоја година на 6 март Европа го слави Денот на логопедијата, посветен на подигнување на свеста за значењето на логопедите и нивната незаменлива улога во поддршката на лицата со комуникациски тешкотии и проблеми со голтањето.

Тема за 2026: „Вештачка интелигенција во логопедијата – обликување на иднината“

Оваа година вниманието е насочено кон интеграцијата на современите технологии во логопедската практика. Вештачката интелигенција отвора нови хоризонти во проценката и интервенцијата, но истовремено потсетува дека човечката емпатија и професионалната стручност остануваат суштински столбови на професијата.

Македонија во европската иницијатива

Логопедите во Македонија активно се приклучуваат кон оваа иницијатива, нагласувајќи дека дигитализацијата и телемедицината создаваат нови можности за достапни и квалитетни услуги – дури и за граѓаните во руралните средини.

Придобивки од дигитализацијата во логопедијата

  1. Подобра достапност
  • Телемедицина и онлајн консултации овозможуваат логопедските услуги да стигнат до секој пациент, без оглед на географската оддалеченост.
  • Особено значајно за лицата со ограничена мобилност.
  1. Персонализирана терапија
  • Дигитални апликации и платформи креираат индивидуализирани програми за вежби.
  • АИ алатки анализираат говор и даваат повратни информации во реално време.
  1. Ефикасна дијагностика
  • Информациските технологии овозможуваат побрза и попрецизна проценка на нарушувањата.
  • Автоматизираните системи ја намалуваат можноста за грешки и го скратуваат времето за дијагноза.
  1. Едукација и професионален развој
  • Европски и светски проекти покажуваат дека дигиталните алатки се клучни во подготовката на идните логопеди.
  • Студентите и професионалците имаат пристап до виртуелни симулации, ресурси и онлајн обуки.
  1. Мотивација и ангажираност на пациентите
  • Интерактивни игри и апликации ја прават терапијата поинтересна, особено за децата.
  • Визуелните и аудио стимули ја зголемуваат мотивацијата и ја подобруваат ефикасноста на вежбите.
    Потенцијални предизвици
  • Етички прашања: заштита на лични податоци и приватност.
  • Технички бариери: недостиг на интернет или уреди во одредени средини.
  • Потреба од обука: стекнување дигитални компетенции за ефикасна примена на технологиите.
    Човечкиот фактор останува суштински
    Дигитализацијата не ја заменува емпатијата и стручноста на логопедите – таа ја надополнува нивната работа. Со правилна примена, може да ја направи логопедската пракса попристапна, поиновативна и поефикасна.
    На овој ден ја славиме посветеноста, знаењето и хуманоста на логопедите. Вештачката интелигенција е моќна алатка, но суштината секогаш ќе остане во човечкиот контакт, разбирањето и емпатијата.

