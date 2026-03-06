Европски ден на логопедијата – 6 март 2026

Фрипик

Нермин Теловска Нермин Теловска

Секоја година на 6 март Европа го слави Денот на логопедијата, посветен на подигнување на свеста за значењето на логопедите и нивната незаменлива улога во поддршката на лицата со комуникациски тешкотии и проблеми со голтањето.



Тема за 2026: „Вештачка интелигенција во логопедијата – обликување на иднината“



Оваа година вниманието е насочено кон интеграцијата на современите технологии во логопедската практика. Вештачката интелигенција отвора нови хоризонти во проценката и интервенцијата, но истовремено потсетува дека човечката емпатија и професионалната стручност остануваат суштински столбови на професијата.



Македонија во европската иницијатива



Логопедите во Македонија активно се приклучуваат кон оваа иницијатива, нагласувајќи дека дигитализацијата и телемедицината создаваат нови можности за достапни и квалитетни услуги – дури и за граѓаните во руралните средини.



Придобивки од дигитализацијата во логопедијата

Подобра достапност

Телемедицина и онлајн консултации овозможуваат логопедските услуги да стигнат до секој пациент, без оглед на географската оддалеченост.

Особено значајно за лицата со ограничена мобилност.

Персонализирана терапија

Дигитални апликации и платформи креираат индивидуализирани програми за вежби.

АИ алатки анализираат говор и даваат повратни информации во реално време.

Ефикасна дијагностика

Информациските технологии овозможуваат побрза и попрецизна проценка на нарушувањата.

Автоматизираните системи ја намалуваат можноста за грешки и го скратуваат времето за дијагноза.

Едукација и професионален развој

Европски и светски проекти покажуваат дека дигиталните алатки се клучни во подготовката на идните логопеди.

Студентите и професионалците имаат пристап до виртуелни симулации, ресурси и онлајн обуки.

Мотивација и ангажираност на пациентите

Интерактивни игри и апликации ја прават терапијата поинтересна, особено за децата.

Визуелните и аудио стимули ја зголемуваат мотивацијата и ја подобруваат ефикасноста на вежбите.

Потенцијални предизвици

Потенцијални предизвици Етички прашања: заштита на лични податоци и приватност.

Технички бариери: недостиг на интернет или уреди во одредени средини.

Потреба од обука: стекнување дигитални компетенции за ефикасна примена на технологиите.

Човечкиот фактор останува суштински

Дигитализацијата не ја заменува емпатијата и стручноста на логопедите – таа ја надополнува нивната работа. Со правилна примена, може да ја направи логопедската пракса попристапна, поиновативна и поефикасна.

На овој ден ја славиме посветеноста, знаењето и хуманоста на логопедите. Вештачката интелигенција е моќна алатка, но суштината секогаш ќе остане во човечкиот контакт, разбирањето и емпатијата.

Ставовите искажани во рубриката Колумни се лични ставови на авторите и не се автоматски и ставови на редакцијата на Republika.mk. Редакцијата на Republika.mk се оградува од ставовите во објавените колумни, а одговорноста за изнесеното во нив е исклучиво на авторот.