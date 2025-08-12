Skip to main content
12.08.2025
Вторник, 12 август 2025
13.08.2025
Републиканка на денот
13.08.2025
Балкан
|
Албанија: За подметнување пожар осомничени 125 лица, во притвор 22, Рама најави дека потпалувањето ќе се казнува како убиство
12.08.2025
Балкан
|
Ватракојанис: Во пожарите во Грција интервенираат 4.850 пожарникари
12.08.2025
Свет
|
Бела куќа: Трамп и Путин ќе имаат состанок в петок во Енкориџ
12.08.2025
Кошарка
|
Прва победа за македонските кадети на ЕП Б дивизија во Скопје
12.08.2025
Македонија
|
Свечена седница по повод 24 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор
12.08.2025
Свет
|
Почна распоредувањето припадници на Националната гарда во Вашингтон
12.08.2025
Балкан
|
Драматична ситуацијата со пожарите во Албанија, пеплосани села, две жртви и повеќе повредени
12.08.2025
Балкан
|
Вучиќ за руски медиуми: Србија нема намера да ја промени својата политика
12.08.2025
Хроника
|
ЦУК:Активни пожари во Јасен, Свиларе, Радуша и уште четири локации
12.08.2025
Колумни
|
Западната цивилизација – од научна, технолошка и економска супериорност до ретро туристичка атракција
12.08.2025
Хроника
|
Ангелов: Борбата со пожарот во ловиштето Јасен продолжува – успешно изгасната една линија, теренот останува критичен
12.08.2025
Свет
|
Над 50.000 мигранти преку Ламанш пристигнале во Велика Британија од доаѓањето на лабуристите на власт
12.08.2025
Балкан
|
Студентската листа е 99 отсто завршена, во неа нема опозиција ниту влада, тврдат српските студенти во блокада
12.08.2025
Кошарка
|
Какруки: Да бидеме подобри и резултатите ќе дојдат
12.08.2025
Свет
|
ЕУ и 24 земји бараат итни мерки за ставање крај на гладувањето во Газа
12.08.2025
Македонија
|
ВМРО-ДПМНЕ: СДС нека провери во своите редови пред да зборува следен пат, Лидија Димова беше разрешена од Агенцијата заради злоупотреба на финансиски средства
12.08.2025
Балкан
|
Српски Завод за статистика: За една година овошјето поскапе за 81,4 отсто
12.08.2025
Свет
|
Суша во Истанбул: во јули само еден дождовен ден, браните под 50 отсто од капацитетите
12.08.2025
Останати спортови
|
Савовски: Дуелот со Грција е еден од најважните летово
12.08.2025
Македонија
|
Сиљановска-Давкова по повод Меѓународниот ден на младите: Мора да им овозможиме учество на младите во управувањето со сегашноста
12.08.2025