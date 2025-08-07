Skip to main content
08.08.2025
Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Македонски
Македонски
English
Shqip
Неделник
Архива
11.2012-12.2018
10.2018-11.2023
11.2023-11.2024
Најнови вести
Вести
Македонија
Економија
Култура
Хроника
Скопје
Балкан
Свет
Интервјуа
Колумни
Спорт
Фудбал
Ракомет
Кошарка
Останати спортови
Спорт шоу
Сцена
Филм
Музика
Естрада
Живот
Астро
Калеидоскоп
Здравје
Кујнски тефтер
Мода и убавина
Семејство
Кариера
Психологија
Патувања
Технологија
Сервиси
5 минути со Чавез
Барај
08.08.2025
Републиканка на денот
08.08.2025
Поврзани вести
Републиканка на денот
|
07.08.2025
07.08.2025
Републиканка на денот
|
06.08.2025
06.08.2025
Републиканка на денот
|
05.08.2025
05.08.2025
Најнови вести
Економија
|
Интензивно се работи на автопатот Прилеп-Битола
07.08.2025
Македонија
|
ДЗС: 352 лица ја завршија обуката за пожарникари, утре ќе потпишат договори за работа
07.08.2025
Македонија
|
ВМРО-ДПМНЕ: Македонија напредува, забрзано се гради и развива, економијата зајакнува и приходите во Буџет се зголемуваат
07.08.2025
Свет
|
Зеленски во телефонски разговор го запознал Рама со ситуацијата на фронтот и дипломатијата и му се заблагодарил за поддршката
07.08.2025
Свет
|
Камбоџа го номинираше Трамп за Нобелова награда за мир
07.08.2025
Астро
|
Секој хороскопски знак има некоја „тајна моќ“, нешто што го издвојува во споредба со другите
07.08.2025
Кујнски тефтер
|
Најдобар рецепт за палачинки
07.08.2025
Свет
|
Пожарникарите сè уште се борат со пожарите што беснеат на југот на Франција
07.08.2025
Македонија
|
Потпишани договори за реализација на нови 40 научно – истражувачки проекти на универзитетите, научните институти и МАНУ
07.08.2025
Свет
|
Украинските залихи на гас се на најниско ниво во последните 12 години
07.08.2025
Филм
|
Доделени наградите на „Астерфест“
07.08.2025
Балкан
|
Експлодирала плинска боца во апартман во грчкото одморалиште Аспровалта, повредени пет туристи
07.08.2025
Македонија
|
Во прилепската касарна се одбележа 24-годишнината од загинувањето на бранителите кај Карпалак
07.08.2025
Музика
|
Концерт на најуникатната музичка четворка на кларинет -„Кларинетска одисеја“ на Бит Фест
07.08.2025
Економија
|
ССМ поднесе барање за зголемување на минималната плата
07.08.2025
Хроника
|
Двајца починати на експресниот пат Прилеп-Градско
07.08.2025
Скопје
|
Мишко Ралев: Од ТВ дознав дека не сум кандидат за Скопје на СДСМ
07.08.2025
Сцена
|
Сашо Гигов- Гиш ќе добие награда за безвременски хит на Охрид фест и ќе ја испее „Самовилска свадба“
07.08.2025
Калеидоскоп
|
САД ѝ врати украдена бронзена статуа што го претставува Марко Аврелиј на Турција
07.08.2025
Хроника
|
Тројца осомничени за напад врз полициски службеници во Скопје
07.08.2025