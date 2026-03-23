На 43 години почина сопственикот на платформата што заработуваше од слики и видеа на голи жени

Леонид Радвински, сопственикот на платформата за возрасни „OnlyFans“, почина од рак на 43-годишна возраст, соопшти компанијата, според Ројтерс. „

Со длабока тага ја објавуваме смртта на Лео Радвински. Лео почина мирно по долга борба со ракот. Неговото семејство побара приватност во ова тешко време“, изјави портпаролот на компанијата.

Радвински беше украинско-американски претприемач кој ја купи „Fenix ​​​​International Limited“, матичната компанија на „OnlyFans“, во 2018 година и беше нејзин директор и мнозински акционер. Тој исто така водеше фонд за ризичен капитал наречен Leo, кој го основа во 2009 година, кој првенствено се фокусира на инвестирање во технолошки компании.