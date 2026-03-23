 Skip to main content
23.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 март 2026
Неделник

На 43 години почина сопственикот на платформата што заработуваше од слики и видеа на голи жени

Интима

23.03.2026

фото Онли фанс

Леонид Радвински, сопственикот на платформата за возрасни „OnlyFans“, почина од рак на 43-годишна возраст, соопшти компанијата, според Ројтерс. „

Со длабока тага ја објавуваме смртта на Лео Радвински. Лео почина мирно по долга борба со ракот. Неговото семејство побара приватност во ова тешко време“, изјави портпаролот на компанијата.

Радвински беше украинско-американски претприемач кој ја купи „Fenix ​​​​International Limited“, матичната компанија на „OnlyFans“, во 2018 година и беше нејзин директор и мнозински акционер. Тој исто така водеше фонд за ризичен капитал наречен Leo, кој го основа во 2009 година, кој првенствено се фокусира на инвестирање во технолошки компании.

