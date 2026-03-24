Еве што имало во тестаментот на Тито

24.03.2026

МИА

Тестаментот на Јосип Броз Тито никогаш не е пронајден, што предизвика бројни контроверзии околу наследството. Јованка Броз тврдеше дека голем дел од имотот ѝ припаѓал нејзе, додека државните списоци покажаа поинаква ситуација.

Попис од 1983 година открива огромна количина накит, имот и предмети што ѝ се припишуваат. Доживотниот претседател на Југославија, Јосип Броз Тито, не оставил тестамент, или барем никогаш не бил пронајден.

Овој факт останува една од најголемите политички мистерии на поранешната држава со децении, отворајќи простор за шпекулации, теории на заговор и различни толкувања.

﻿