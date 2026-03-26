Висок крвен притисок: Како да се држи под контрола

26.03.2026

Високиот крвен притисок е проблем што го засега голем број луѓе и може значително да го зголеми ризикот од срцеви заболувања и мозочен удар. Иако често се нагласува дека треба да се намали солта во исхраната, експертите истакнуваат дека причините за покачениот притисок се подлабоки од само тоа.

„Натриумот е еден од клучните фактори кои можат да се контролираат и кои директно влијаат на крвниот притисок“, објаснува д-р Дејвид Л. Кац за EatingWell.

Но, исто така, важна е и целокупната исхрана и изборот на намирници кои ги консумираме секојдневно. Една од навиките што најмногу го подига притисокот е редовната консумација на ултрапреработена храна, како што се чипсот, слатките, индустриските пекарски производи и газираните пијалаци. Тие честопати содржат големи количини натриум, заситени масти и шеќер. Истражувањата покажуваат дека голем дел од дневниот внес на калории — до 58% — може да доаѓа токму од овие производи, што ја објаснува поврзаноста со висок крвен притисок.

„Не сите преработени производи се штетни“, додава д-р Кац, појаснувајќи дека разликата помеѓу минимално преработените намирници и индустриски обработената храна е значајна.

Крвниот притисок ја одразува силата со која крвта го притиска ѕидот на артериите додека циркулира низ телото. Се мери со два показателя: систолен, кој го покажува притисокот за време на срцевиот удар, и дијастолен, кој го мери притисокот меѓу ударите. Нормалниот притисок е под 120/80, додека вредности над 130/80 се сметаат за покачени. Долгорочно, високото ниво на притисок може да ја оштети циркулацијата и да го зголеми ризикот од сериозни здравствени проблеми. Покрај исхраната, и животните навики имаат големо влијание. Редовно движење, било да е одење, градинарство или игра со децата, може значително да помогне во одржување на здрав крвен притисок. Исто така, управувањето со стресот е клучно, бидејќи луѓето под поголем стрес почесто имаат нестабилни вредности. Лекарите советуваат да се воведат мали дневни практики за релаксација, како кратки паузи, длабоко дишење или одмор без електронски уреди.


Поврзани вести

Македонија  | 29.01.2026
Николоски: Правиме силен меѓународен притисок да се реши проблемот со превознциите, имаме подршка од земји од ЕУ
Свет  | 04.09.2025
Трамп побарал европските лидери да извршат притисок врз Кина и да не купуваат руска нафта
Свет  | 25.05.2025
Каја Калас повика на „најсилен меѓународен притисок“ врз Москва
