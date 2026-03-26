Висок крвен притисок: Како да се држи под контрола

Високиот крвен притисок е проблем што го засега голем број луѓе и може значително да го зголеми ризикот од срцеви заболувања и мозочен удар. Иако често се нагласува дека треба да се намали солта во исхраната, експертите истакнуваат дека причините за покачениот притисок се подлабоки од само тоа.

„Натриумот е еден од клучните фактори кои можат да се контролираат и кои директно влијаат на крвниот притисок“, објаснува д-р Дејвид Л. Кац за EatingWell.

Но, исто така, важна е и целокупната исхрана и изборот на намирници кои ги консумираме секојдневно. Една од навиките што најмногу го подига притисокот е редовната консумација на ултрапреработена храна, како што се чипсот, слатките, индустриските пекарски производи и газираните пијалаци. Тие честопати содржат големи количини натриум, заситени масти и шеќер. Истражувањата покажуваат дека голем дел од дневниот внес на калории — до 58% — може да доаѓа токму од овие производи, што ја објаснува поврзаноста со висок крвен притисок.

„Не сите преработени производи се штетни“, додава д-р Кац, појаснувајќи дека разликата помеѓу минимално преработените намирници и индустриски обработената храна е значајна.

Крвниот притисок ја одразува силата со која крвта го притиска ѕидот на артериите додека циркулира низ телото. Се мери со два показателя: систолен, кој го покажува притисокот за време на срцевиот удар, и дијастолен, кој го мери притисокот меѓу ударите. Нормалниот притисок е под 120/80, додека вредности над 130/80 се сметаат за покачени. Долгорочно, високото ниво на притисок може да ја оштети циркулацијата и да го зголеми ризикот од сериозни здравствени проблеми. Покрај исхраната, и животните навики имаат големо влијание. Редовно движење, било да е одење, градинарство или игра со децата, може значително да помогне во одржување на здрав крвен притисок. Исто така, управувањето со стресот е клучно, бидејќи луѓето под поголем стрес почесто имаат нестабилни вредности. Лекарите советуваат да се воведат мали дневни практики за релаксација, како кратки паузи, длабоко дишење или одмор без електронски уреди.



