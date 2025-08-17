Тајната формула за убавина, здравје и добро расположение лежи во селенот?

Freepik

Колаген, витамини Д, А и Ц, ниацинамид, AHA киселини… Ова се состојки за кои сме слушнале и кои најверојатно ги користите секој ден во вашата нега на кожа и коса. Но, постои и тивок, но моќен сојузник кој помага да се зголеми нашата енергија и да се направи нашето добро расположение секојдневна појава. Во исто време, тој им помага на нашата кожа, коса и нокти да блеснат со природен сјај.

Тој сојузник се нарекува селен, минерал за кој можеби не се зборува доволно, но кој прави чуда за здравјето и убавината на жените. Сметајте го селенот како тајна формула која ни помага да одржиме рамнотежа, да ги зајакнеме нашите тела и да се храниме одвнатре. Подолу, откриваме како токму овој микронутриент може да го промени нашиот секојдневен живот и која храна го содржи.

Како селенот влијае на енергијата и расположението?

Една од клучните придобивки од селенот е неговата улога во поддршката на тироидната жлезда. Тироидната жлезда го регулира метаболизмот, а со тоа и нивото на енергија во телото. Кога телото има доволно селен, производството на тироидни хормони функционира оптимално, што помага да се спречи замор, слабост и општа малаксаност. Затоа жените кои консумираат соодветни количини на селен често се чувствуваат повитални и имаат подобра енергија за секојдневните предизвици. Селенот, исто така, има значително влијание врз расположението. Истражувањата покажуваат дека овој минерал може да помогне во намалувањето на симптомите на анксиозност и депресија. Ова е затоа што селенот е вклучен во производството на невротрансмитери кои ги регулираат емоциите, како и во намалувањето на воспалителните процеси во мозокот. Со правилно ниво на селен, многу жени доживуваат емоционална стабилност и подобра ментална јасност.

Селенот и здравјето на кожата

Кога станува збор за убавината, селенот е неопходен сојузник. Како моќен антиоксиданс, ги штити клетките на кожата од оштетувања предизвикани од слободните радикали, кои се јавуваат поради изложување на сонце, загадување и стрес. Ова помага да се спречи предвременото стареење на кожата, да се намали појавата на брчки и да се направи кожата поеластична и сјајна. Редовното внесување на селен може да помогне во одржувањето на здрава кожа, но исто така и во намалувањето на воспалителните состојби како што се акните и иритацијата.

Влијанието на селенот врз косата и ноктите

Не е тајна дека здравјето на косата и ноктите директно зависи од нутритивниот статус на телото. Селенот игра важна улога во зајакнувањето на фоликулите на косата, што го стимулира растот на косата и го спречува опаѓањето на косата. Недостатокот на селен често може да доведе до послаба и кршлива коса, како и до проблеми со тенки, кршливи нокти. Од друга страна, соодветниот внес на овој минерал ги зајакнува ноктите, правејќи ги поотпорни и поздрави.

Како да внесете доволно селен?

Селенот природно се наоѓа во многу видови храна, а најбогати извори се бразилските ореви, морските плодови, јајцата, месото и интегралните житарки. Сепак, квалитетот на внесот може да зависи од содржината на селен во почвата каде што се одгледуваат овие намирници. Затоа, во некои случаи, може да се препорачаат додатоци во исхраната, но важно е да се консултирате со лекар пред да ги земете. Селенот е моќен минерал кој може значително да придонесе за здравјето и убавината на жените. Од поддршка на енергијата и расположението, до одржување на здрава кожа, до зајакнување на косата и ноктите, неговата улога е повеќекратна и неопходна. Со воведување на храна богата со селен во вашата дневна исхрана, како и внимателно следење на вашата нутритивна рамнотежа, жените можат да го подобрат своето целокупно здравје и да се чувствуваат подобро во сопствената кожа.