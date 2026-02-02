 Skip to main content
02.02.2026
Самуиловата тврдина блесна во боите на ретките болести

Здравје

02.02.2026

Здружение „Ретко е да си редок“

Во рамките на активностите за подигнување на свеста за ретките болести, Самуиловата тврдина во Охрид беше осветлена во препознатливите бои на реткоста. Овој визуелно моќен чин е порака на поддршка за сите пациенти и семејства кои секојдневно се соочуваат со специфични здравствени предизвици.

Здружение „Ретко е да си редок“

Претседателката на здружението „Ретко е да си редок“, Гордана Лолеска, која со години е на првата линија во борбата за правата на овие лица, упати емотивна порака:

Самуиловата тврдина е симбол на пркосот и истрајноста, исто како што е и секој пациент со ретка дијагноза. Вечерва ги обоивме овие вековни ѕидини за да покажеме дека тие луѓе не се сами во својата битка. Ние како здружение сме тука за да бидеме нивниот глас, да ги артикулираме нивните потреби и да се избориме за подобра иднина. Светлината што ја гледате е надеж дека секој ‘редок’ херој ќе ја добие потребната грижа и внимание од општеството.“

