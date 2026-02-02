Самуиловата тврдина блесна во боите на ретките болести

Здружение „Ретко е да си редок“

Во рамките на активностите за подигнување на свеста за ретките болести, Самуиловата тврдина во Охрид беше осветлена во препознатливите бои на реткоста. Овој визуелно моќен чин е порака на поддршка за сите пациенти и семејства кои секојдневно се соочуваат со специфични здравствени предизвици.

Здружение „Ретко е да си редок“

Претседателката на здружението „Ретко е да си редок“, Гордана Лолеска, која со години е на првата линија во борбата за правата на овие лица, упати емотивна порака: