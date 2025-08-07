 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Од 8 до 13 август доаѓа топол бран, Министерството за здравство апелира да се почитуваат општите препораки за здравјето

Здравје

07.08.2025


Министерството за здравство информира дека согласно најновата прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), во периодот од 8 до 13 август, 2025 година се очекува значително зголемување на дневните температури, кои во одделни региони може да достигнат до 39°C.

По тој повод, потсетуваме за почитување на општите препораки за заштита на населението од високи температури, се вели во соопштиението на МЗ.

  • Престојувајте во затворени, разладени простории, особено во периодот од 11:00 до 17:00 часот.
  • Внесувајте доволно течности, избегнувајќи алкохол и засладени пијалоци.
  • Носете лесна, светла облека и користете заштита за глава и очи.
  • Избегнувајте физичка активност во најтоплите часови од денот.
  • Посветете внимание на деца, стари лица, лица со хронични заболувања и бремени жени – овие групи се особено чувствителни на високи температури.
  • Во случај на симптоми како вртоглавица, главоболка, гадење или забрзан пулс – веднаш побарајте медицинска помош.
  • Одложете активности на отворено во најтоплиот дел од денот.
  • Обезбедете микроклиматски услови (разладени простории со температура до 25°C) на работното место и во домот.

