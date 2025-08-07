Од 8 до 13 август доаѓа топол бран, Министерството за здравство апелира да се почитуваат општите препораки за здравјето



Министерството за здравство информира дека согласно најновата прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), во периодот од 8 до 13 август, 2025 година се очекува значително зголемување на дневните температури, кои во одделни региони може да достигнат до 39°C.



По тој повод, потсетуваме за почитување на општите препораки за заштита на населението од високи температури, се вели во соопштиението на МЗ.