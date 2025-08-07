 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Ќе важи и за туристи: Од 13 септември нов строг сообраќаен закон во Грција

Балкан

07.08.2025

Од 13 септември Грција воведува најстрог сообраќаен закон досега, кој се однесува на сите – и домашни, и странски возачи. Целта на новиот закон е да се пресечат ризичното однесување во сообраќајот, особено користењето мобилен телефон додека се вози, што сè почесто води до тешки несреќи.

Досега, овој вид прекршок се казнуваше со двомесечно одземање на возачката дозвола, но новиот закон воведува и казни до 4.000 евра. На пример, првиот пат кога полицијата ќе ве фати со телефон зад воланот, ќе бидете казнети со 350 евра, а вашата возачка дозвола ќе биде одземена еден месец. Втор прекршок носи казна од 1.000 евра и шестмесечна забрана за возење, додека трет носи дури 2.000 евра и забрана за возење од една година.

Ситуацијата станува уште посериозна ако употребата на телефонот доведе до сообраќајна несреќа. Во тој случај, казната може да биде до 4.000 евра, а возачката дозвола ќе биде одземена до 8 години. Доколку несреќата има сериозни последици, законот предвидува и затворски казни – од 10 години за тешка телесна повреда, до 20 години за смрт. Доколку се повредени повеќе од едно лице, можна е дури и доживотна казна затвор.

