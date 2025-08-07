 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Трамп: За мене е многу важно сите земји од Блискиот Исток да се приклучат кон „Абрахамскиот договор“

Свет

07.08.2025

Facebook / Donald J. Trump
Facebook / Donald J. Trump

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави денеска дека е важно земјите од Блискиот Исток да се приклучат кон „Абрахамскиот договор“ и посочи дека тоа ќе донесе мир во регионот.

Сега кога нуклеарниот арсенал што Иран го „создаваше“ е целосно готов, за мене е многу важно сите земји од Блискиот Исток да се приклучат кон „Абрахамскиот договор, напиша Трамп во објава на социјалните мрежи.

Како дел од „Абрахамскиот договор“, потпишан за време на првиот мандат на Трамп, четири земји во кои преовладува муслиманско население се согласија да ги нормализираат дипломатските односи со Израел со посредство на САД.

Напорите за проширување на договорот се комплицирани поради зголемениот број жртви и гладта во Газа, забележуваат агенциите.

Поврзани вести

Свет  | 04.08.2025
Трамп: Санкции ако Москва не се согласи на прекин на огнот во Украина до петок
Свет  | 03.08.2025
Покрената истрага за поранешниот специјален обвинител кој водеше два случаи против Доналд Трамп
Свет  | 03.08.2025
Не му се допаднале податоците за вработеност:Трамп ја отпушти шефицата на Бирото за статистика