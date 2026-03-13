Најголем согорувач на масти: Научниците открија овошје кое помага при слабеење

Цитрусните овошја можат да бидат клучен согорувач на масти. Истражувањата покажуваат дека флавоноидите во цитрусните овошја го забрзуваат метаболизмот и помагаат во губењето на тежината.

Цитрусните овошја, кои често ги избегнуваат луѓето кои се на диета поради нивната содржина на шеќер, всушност можат да помогнат во губењето на тежината. Студиите покажаа дека растителните соединенија што се наоѓаат во агрумите можат да го поттикнат согорувањето на мастите и да го забрзаат метаболизмот.

Овошјето понекогаш е ограничено или дури и елиминирано од некои диети поради неговата содржина на шеќер, првенствено фруктоза. Сепак, експертите сè повеќе нагласуваат дека одредени видови овошје, особено цитрусните, може да имаат спротивен ефект и да придонесат за губење на тежината.

Истражување од јапонски научници

Група јапонски научници од Националниот институт за истражување на храна откри дека флавоноидите, природни растителни соединенија што се наоѓаат во цитрусните овошја, можат значително да го забрзаат метаболизмот на масните киселини.

Студијата покажа дека земањето мешавина од одредени цитрусни соединенија може да го поттикне губењето на телесните масти. Учесниците кои ја користеле оваа мешавина имале значително поголемо намалување на масното ткиво во таканаречените проблематични области во споредба со контролната група.

Според резултатите од студијата, испитаниците изгубиле дури 263% повеќе масти на стомакот и 266% повеќе масти на бутовите во споредба со оние кои не го користеле додатокот со цитрусни соединенија.

Како цитрусните овошја влијаат на губењето на тежината

Цитрусните овошја можат да бидат значајна поддршка во борбата против вишокот килограми бидејќи содржат бројни состојки кои позитивно влијаат на метаболизмот и контролата на тежината.

Ова овошје е богато со:

Витамин Ц

Влакна

Растителни соединенија како што се флавоноиди

Овие состојки можат да придонесат за забрзано согорување на мастите и подобра регулација на метаболичките процеси во телото.

Влакната што се наоѓаат во цитрусните овошја дополнително го поттикнуваат чувството на ситост, што може да помогне во намалувањето на вкупниот внес на калории во текот на денот.

Важни растителни соединенија во цитрусните овошја

Цитрусните овошја содржат флавоноидни соединенија како што се нарингин, хесперидин и неохесперидин, кои имаат значајни биолошки својства и можат да играат важна улога во контролата на тежината.

„Љубителите на цитрусни овошја ќе бидат задоволни кога ќе дознаат дека биоактивните соединенија што помагаат во согорувањето на мастите се наоѓаат во портокалите, мандарините, грејпфрутот, лимоните и лиметите“, рече д-р Вилијам Ли од Харвард.

Тој објасни дека овие соединенија делуваат на два начина – не само што помагаат во разградувањето на постојните масни наслаги, туку можат да спречат и формирање на нови.

„Тие во суштина ги исклучуваат генетските механизми што ја контролираат големината на масните клетки и се вклучени во создавањето нови масни клетки“, рече Ли.

Здравствени придобивки од цитрусните овошја

Покрај нивните потенцијални придобивки за слабеење, цитрусните овошја имаат и бројни други здравствени придобивки. Редовната консумација може да помогне во намалувањето на оксидативниот стрес, воспалението и отокот во телото.

Овие процеси, доколку траат долго време, можат да придонесат за развој на разни болести и да го забрзаат процесот на стареење, па затоа цитрусните овошја можат да играат важна улога во одржувањето на целокупното здравје.

Водата со лимон како здрава навика

Научниците неодамна ги проучуваа ефектите од редовното консумирање вода со лимон. Покрај тоа што носи одредени здравствени придобивки, експертите ја препорачуваат како поздрава алтернатива на засладените пијалоци.

Нутриционистите исто така често издвојуваат неколку видови овошје што можат да придонесат за подобро здравје. Тие особено го нагласуваат овошјето што може да помогне во намалувањето на воспалителните процеси во телото и да го намали ризикот од одредени болести.